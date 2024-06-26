قريبا التايملاين حيتملي بي ناس بتسأل عن اسعار بصات من القاهرة لي دنقلا وحلفا
بالمناسبة ….
قريب باذن الله التايملاين عندك حيتملي بي ناس بتسأل عن اسعار بصات من القاهرة لي دنقلا و حلفا …
و الطلبات على طقوم الجلوس تدق السما ( محظوظين شركات الاثاث المنزلي حتكسب كسب مبالغ فيهو)
و كذلك شركات الادوات الكهربائية و المستلزمات المنزلية ….
اسياد الشركات دي حيجوا معاكم بي نفس البصات و يلقوا قدامهم طلبيات جاهزة…
و حيرجعوا ابهات ايفونات يشبكوك الايفون لا يعلى عليه و بطارية تلفوني بايظة بقت ٦٠% داير لي بطارية و يجوهو الرباطة يشبكوهو خش لي خاص و تعال لاقيني في الرياض ….
الكلام ده انا متأكد منو جدا خصوصا جزئية الايفون
و دي ما مجرد امنيات… دي باذن الله قراءة الواقع بتقول كدة ….
ما بينكرها الا زول بيقرا من كتاب تاني و بصدق الاعلام الكاذب.. او ما بيقرا اصلا او شايل ايفون
Ahmed Crash
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