بالفيديو .. لاعبة كرة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها الفارع
أبرزت لاعبة كرة السلة الصينية انتباه الجماهير بفضل طولها الاستثنائي الذي يبلغ مترين وعشرين سنتيمترًا، مما ساعدها على تفوقها على منافسيها في حدث دولي، وبدأت تمتلك شهرة مقارنة بالنجم السابق للمنتخب الصيني، ياو مينغ.
وفقًا للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يصل طول جانغ زييو إلى مترين وعشرين سنتيمترًا، ولكن وسائل الإعلام الصينية أشارت إلى أنها تبلغ طولًا يصل إلى 2.28 مترًا، علمًا بأنها تبلغ من العمر 17 عامًا.
ساهمت قامتها المذهلة في تحقيق فوزين سهلين للمنتخب الصيني المضيف في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة، التي أقيمت في مدينة شنجن هذا الأسبوع. انتشرت مقاطع الفيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
في المباراة ضد إندونيسيا يوم الاثنين، سجلت جانغ 19 نقطة في غضون 13 دقيقة بعد أن دخلت كبديلة، ساهمت في فوز فريق بلادها بنتيجة 109-50.
أظهرت مقاطع الفيديو قدرتها على التفوق بسهولة على منافساتها، حيث صعب على لاعبات إندونيسيا الوصول إلى منطقة الصدر لجانغ.
ثم حققت الصين فوزًا آخرًا على نيوزيلندا بنتيجة 90-68، حيث كانت جانغ الأفضل في التسجيل برصيد 36 نقطة وقامت بالتقاط 13 كرة مرتدة.
وشبهها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) سابقا، ياو مينع، البالغ طوله 2.29 م ويُعد أفضل لاعب كرة سلة صيني في التاريخ.
ومن شروط المشاركة في الدوري الأميركي للسيدات أن تبلغ اللاعبة الأجنبية 20 عاما على الأقل، فيما بدأ النقاد يتكهنون حول انضمامها المحتمل إلى الدوري الأقوى في العالم (دبليو إن بي إيه).
Zhang Ziyu is 𝐇𝐄𝐑 😤
17-year-old center (2,20cm/7'3'') registered 19 points and 7 rebounds on a perfect shooting (9/9) in her FIBA debut 🇨🇳#U18AsiaCup pic.twitter.com/10XKaDESYL
— FIBA (@FIBA) June 24, 2024
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة