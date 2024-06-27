بالفيديو .. لاعبة كرة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها الفارع

أبرزت لاعبة كرة السلة الصينية انتباه الجماهير بفضل طولها الاستثنائي الذي يبلغ مترين وعشرين سنتيمترًا، مما ساعدها على تفوقها على منافسيها في حدث دولي، وبدأت تمتلك شهرة مقارنة بالنجم السابق للمنتخب الصيني، ياو مينغ.

وفقًا للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يصل طول جانغ زييو إلى مترين وعشرين سنتيمترًا، ولكن وسائل الإعلام الصينية أشارت إلى أنها تبلغ طولًا يصل إلى 2.28 مترًا، علمًا بأنها تبلغ من العمر 17 عامًا.

ساهمت قامتها المذهلة في تحقيق فوزين سهلين للمنتخب الصيني المضيف في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة، التي أقيمت في مدينة شنجن هذا الأسبوع. انتشرت مقاطع الفيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

في المباراة ضد إندونيسيا يوم الاثنين، سجلت جانغ 19 نقطة في غضون 13 دقيقة بعد أن دخلت كبديلة، ساهمت في فوز فريق بلادها بنتيجة 109-50.

أظهرت مقاطع الفيديو قدرتها على التفوق بسهولة على منافساتها، حيث صعب على لاعبات إندونيسيا الوصول إلى منطقة الصدر لجانغ.

ثم حققت الصين فوزًا آخرًا على نيوزيلندا بنتيجة 90-68، حيث كانت جانغ الأفضل في التسجيل برصيد 36 نقطة وقامت بالتقاط 13 كرة مرتدة.