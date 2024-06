بالفيديو .. لاعبة كرة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها الفارع

وشبهها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) سابقا، ياو مينع، البالغ طوله 2.29 م ويُعد أفضل لاعب كرة سلة صيني في التاريخ.

ومن شروط المشاركة في الدوري الأميركي للسيدات أن تبلغ اللاعبة الأجنبية 20 عاما على الأقل، فيما بدأ النقاد يتكهنون حول انضمامها المحتمل إلى الدوري الأقوى في العالم (دبليو إن بي إيه).

Zhang Ziyu is 𝐇𝐄𝐑 😤

17-year-old center (2,20cm/7'3'') registered 19 points and 7 rebounds on a perfect shooting (9/9) in her FIBA debut 🇨🇳#U18AsiaCup pic.twitter.com/10XKaDESYL

— FIBA (@FIBA) June 24, 2024