اها ….انت لحدي هسي لسة عندك شوية شك انو القحاتة محايدين وواقفين في منطقة وسطية؟ و خايفين على المواطن و الجيش السوداني عشان كدة عايزين الحرب تقيف و عايزين تفاوض الليلة قبل بكرة؟…..

و في ايام تقدم الجيش سبحان الله بتزيد الكواريك و الصياح المطالبة بالتفاوض و نشر معلومات انهزام الجيش بتزيد و المنشورات بتزيد و الواحد فيهم بتلقاه بنزل ٢٠ بوست ساخر في اليوم …..التقول في زول دافع ليهو قروش

ولو حصل انتصار صغير حقيقي للجنجويد في اي معركة اليوم داك ما بنوم عديل من الفرحة البتخونو و بتظهر في كلامو و بحاول يدسها ليك في نهاية كل جملة بعبارة ( عشان كدة قلنا ليكم يا جماعة الحرب دي لازم تقيف)

انا شايف الناس تبدا توزع كدمولات للناس دي ساي … حاول لف كدمولك في الشمس يا اخوي … البرقص ما بغطي دقنو ….

يعني هسي المحايد المثقف الرافض للحرب جملة و تقصيلا ماهر ابو الجوخ اول امس عامل ليهو لايف ساعتين و بداهو بعبارة ( انحنا رافضين للحرب من حيث المبدأ ..) و بعدها ب ٤ دقايق بقول انو ( لييييييه البرهان ما عمل ترقية استثنائية للشهيد الملازم اول معاش محمد صديق …. ليه لسة مخليهو ملازم اول معاش رغم انو جايي مستنفر ) …..

انت يا زول مش ضد الحرب؟ مفترض تفاصيل زي دي ما بتعنيك اساسا …. لكن كيف يضيع فرصة المشاط السياسي و محاولة زرع فتن بعد ما فشلت حركة المذيعة بتاعت قناة التلفزيون القومي و غيرها من محاولات ممارسة الجياد …

و سبحان الله نفس ماهر ابو الجوخ الفي يوم كان شايف انو الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول …. هسي خايف على المواطنين من الرصاص و بقول في نفس اللايف اوعك بغشوك و تحمل سلاح لانك في اللحظة البتشيل سلاح وضعك بيتغير من مواطن ل عسكري …و كدا المليشيا بتستهدفك و تقتلك … ( يعني الطلقة طلعت بتقتل و هو خايف علينا)

يعني قصدو ليك ارخي جسمك و خلي يخشوا بيتك يعملوا الدايرينو و يعاملوك كمواطن….

كضب عينك عينك ..نشر معلومات مضللة …. تشكيك …. استعجال نشر اي معلومة بتفيد بالسقوط … مهاجمة اي زول بقول حاجة ايجابية عن الجيش او انو الجيش حينتصر … خلق واقع موازي عبر تحليلات مغلفة بكلمات شخص مثقف و فاهم و ذو نظرة ثاقبة وهو سجم رمادو ما عارفو .. بس اللهم عاير يحبطك و عايز الجيش يتهزم….

و من هسي . بعدين لمن الجيش ينتصر .. حيشبكوكم لكن شوفوا البلد اتدمرت قدر شنو… وشوفوا فقدنا كم زول .. ده لا انتصار لا شي ولو كنتوا سمعتوا كلامنا و مشيتوا للتفاوض ( و جبتوا لينا الجنجويد و اليسار السجمان في السلطة) ما كان حصل الحصل ده كلو…

المؤامرة كبيرة جدا جدا … و لكنها الى زوال ان شاء الله

Ahmed Crash