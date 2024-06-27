أكتر إتنين خايبين وأشباه رجال حالياً اتنين —

واحد إسمو كيكل جاب الرجال لبنات عمو في الجزيرة

يعني ساق المغتصبين الجنجويد عديل وداهم لحدي عندهم في الجزيرة نظام يسلمهم سبايا ..

التاني / البيشي جاب الرجال لبنات عمو في سنار عديل

عايز يسلمهم لي الجنجويد ..

انتوا الاتنين بتبيعوا عروضكم للرجال اعوذ بالله منكم ومن الدياثة تبعكم وحكمة الله حافظين البيوت والبنوت بالاسرة ..

عائشة الماجدي