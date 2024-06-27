العميد نبيل هو أخر من يستلم البيان وتتم إذاعته عبره فالجيش مؤسسة

لرواد نادي 15 أبريل الجُدد الذين أتخذوا من الناطق الرسمي للجيش العميد نبيل محل لِمكب سمومهم القديمة بقدر جهلهم ..

أن هؤلاء لا يعلموا أن نشر بيان للجيش يتم عبر دائرة مكتملة إبتداء من رئيس هيئة الأركان وإنتهاء بنبيل ..

مما يعني أن العميد نبيل هو أخر من يستلم البيان وتتم إذاعته عبره ..

فكفوا الهجوم على العميد نبيل فالجيش

مؤسسة..

عائشة الماجدي