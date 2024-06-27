داليا الياس: أنسوا قصة السودانيين أطيب شعب وأمينين وكريمين ومحل ثقة

بالمناسبة…. أنسوا قصة السودانيين أطيب شعب وأمينين وكريمين ومحل ثقة والكلام السمح داك.

خليكم واقعيين عشان نقدر نقيف ونتدبر ونحاول ننقذ مايمكن إنقاذه.

الإنطباعات القديمة عننا عند الآخرين تغيرت بنسبة كبيرة للأسوأ… فياريت نتعامل مع الأمر بوعي ومسؤولية.

ما كل ما ننتقد سلوك أو ننبه لي خطأ مجتمعي يجيني واحد من أهل الكهف يقول لي نحن أحسن ناس وأطيب شعب.

نحن مع بعضنا ما كويسين ولا طيبين ولا حاجة… ما تكذبوا علي روحكم ساي.

والكلام ده مافيه تعميم… الخير في السودانيين راقد… لكن للأسف صوت السوء بقي أعلي بي كتير… والسوشل ميديا دي طلعت الوسخ المخبوء كله شرته في السهله.

أول خطوات الإصلاح هي الإدراك… ومن ثم الإعتراف… ثم الرغبة في التغيير.

الله المستعان.

د(اليا) س