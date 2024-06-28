داليا الياس: أنا عايزة السودان ..عايزة بيتي وسريري ودولابي.. عايزة أزور قبر أمي

الكلام ده بكاني من جوة قلبي… رسله لي صديق مصري محترم يحب السودان ويقدره…كنت راكبة تاكسي وراجعة البيت من إجتماع شغل… لقيت روحي دخلت في نوبة هيستيريا من البكاء كأني كنت دايرة سبب… حيرت السواق… وقعد يطيب في خاطري بدون مايفهم الحاصل.

(مصر) فيها ناس كتير محترمين وحاسين بينا وفاهمين الظروف الجابتنا وأكرمونا بغض النظر عن الحملة الإسفيرية الما بنعفي نفسنا من المسؤولية في تأجيجها.

المهم…. أنا عايزة السودان… عايزة بيتي وسريري ودولابي… عايزة أزور قبر أمي… وعارفة إنه مستحيل.. وماعارفة أعمل شنو؟!

شكراً لصانع هذا المحتوي الكريم.

#سأروي_وسنروي

سنحدث الله عن كل أفاعيل المليشيا وأعوانها.

د(اليا) س