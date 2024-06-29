مصطفى ميرغني: زول كان بسخر مننا ويضحك علينا عشان الحرب قامت عندنا في الخرطوم

في زول كان بسخر مننا طوالي و بضحك علينا وأنا بعرفو معرفة شخصية عشان الحرب قامت عندنا في الخرطوم وكان ينكر علينا دعمنا للجيش وهو واقف على الحياد الذي هو في حقيقة الأمر وقوف ضد الجيش

وحسي تعليقاتو بتظهر لي وكلامو الشين في الذكريات

مرت الأيام وقدر الله أن تصل الحرب إليه في مكانه و ناله ما نلناه من أذى وفقد

لكنني يشهد الله لم أشمت فيه و لم أفرح بذلك،بل صرت متواصلا معه متفقدا له داعيا له بالخير أشعر بالمعاناة التي يعانيها

وهو الآن لا يجد حلا إلا أن يناصر الجيش كما كنا و لا زلنا

والمغبشون للحقائق كثر

وخير للناس أن ينتبهوا قبل أن يقع الفأس في الرأس أكثر مما هو واقع

كسرة

أنا بتكلم عن شخصية واحدة لكن في ناس كتار مثله

سخروا مننا و استهترو بينا وكان بضحكو علينا

لكن ده لقربه مني متذكرو تماما

مصطفى ميرغني