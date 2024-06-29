خليجي: ما شاء الله السودانيين فيهم الفراسة والشجاعة والنخوة

بتكلم مع واحد يومت خليجي قالي ماشاء الله السودانيين فيهم الفراسة و الشجاعة و النخوة

الكلام دي بتلقاهو مجسد فعليا في أبناء القوات المسلحة السودانية

يومت المذيعة سألت ياسر العطا قالت ليهو ليه بنشوف الجنود ما لابسين سترات رصاص واقية أو خوذ قتالي وكده

فقال ليها والله المخازن مليانه بالحاجات دي لكن بسالة الجند السوداني بتمنعو يلبس الحاجه دي

و الأمر ده شوفو برضو في القادة الكبار حسي بتلقى قادة الفرق العسكرية ديل كلهم يحومو و يلفو وماشين متوكلين على الله شجاعة و جسارة وده السبب البفسر ليك عدد الضباط العظماء الكبير الاستشهدو في معركة الكرامة دي

و ده حال القادة الكبار برضو

يعني حتى عمر البشير كان بطلع يخاطب الآلاف متجردا من كل شيء و يمشي بين المواطنين و نميري ذات الشيء رحمه الله تعالى

و الآن البرهان يكرر ذات الأمر

يعني بستغرب في شجاعته و إقدامه

زول دفعت فيك المليارات عشان تقتل وتجي تمشي في الأسواق و تصافح العامة كده و انت المستهدف الأول في البلد

ممكن زول يقولي ده عدم أخذ بالأسباب و عدم تأمين زي الناس و كلام زي ده

هو ممكن كلامك يكون صحيح من جهة لكن برضو في وجهة نظر تانية انو الموضوع فيهو رسائل ومعاني

كأنو القادة بقولو للعدو نحن الموت ده ما خائفين منو

و رسالة للجنود انو نحن كقادة معاكم خندقا بخندق ويدا بيد و بتلقونا قدامكم ما وراكم

و فيهو روح معنوية للشعب والله لمن أشوف القادة ديل ماشين بين العامة الزول بفرح و ينبسط

وفيهو رسالة للبعاتي برضو أظهر زي ده كنتقدر

مصطفى ميرغني

