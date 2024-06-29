إذا في شخص شايف أن الحرب دي ماعادلة وأن قتالنا للمرتزقة دا ما حق ، دا شخص ماترجى منو خير في حياتك ،

أبني علاقاتك وشكل صداقاتك في المستقبل على ميزان الحرب دي ونظرة الناس الحولك ليها ، عايز تعمل بزنس وشراكة ولا عايز تتزوج ولا عايز تطلق او تسكن مع شخص ،

خلي ميزان الحرب ونظرة الناس لها من أهم المحددات البتخليك تتخذ بيها القرار ، لانو ما اظن لي في قضية أكثر عدالة من هذه ممكن تواجه الإنسان في حياته ..

Hasabo Albeely