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أبني علاقاتك وشكل صداقاتك في المستقبل على ميزان الحرب
إذا في شخص شايف أن الحرب دي ماعادلة وأن قتالنا للمرتزقة دا ما حق ، دا شخص ماترجى منو خير في حياتك ،
أبني علاقاتك وشكل صداقاتك في المستقبل على ميزان الحرب دي ونظرة الناس الحولك ليها ، عايز تعمل بزنس وشراكة ولا عايز تتزوج ولا عايز تطلق او تسكن مع شخص ،
خلي ميزان الحرب ونظرة الناس لها من أهم المحددات البتخليك تتخذ بيها القرار ، لانو ما اظن لي في قضية أكثر عدالة من هذه ممكن تواجه الإنسان في حياته ..
Hasabo Albeely
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