تبيان توفيق: هذه إعترافات منهم .. وليست إتهامات منا

هذه إعترافات منهم .. وليست إتهامات منا …

أرسلوا هذا الفيديو لعضوية تقدم وأقطابها… قولوا لهم هاهو العدو الذي يقتل أهل السودان ويغتصب نسائه ويشرد مواطنيه … ثم أسألوهم بهل نقول ( لا للحرب) أم بماذا ترشدوننا ؟.. هل نرضخ لهم ونسلمهم أنفسنا أم نموت فوق تراب أرضنا ..



إنهم حبش وجنوبيين ويمنين ونيجيرين وتشاديين أغراب عنا .. فما رأيكم ماذا أنتم صانعون ياخالد سلك وعرمان ومريم وبرمه وصديق والدقير وإبراهيم الميرغني!!

تبيان توفيق