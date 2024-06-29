🔴 نائب الرئيس البشير السابق قد يتم تعيينه من قبل حميدتي حاكمًا عامًا لدارفور

افريكان انتلجنس :-

حسبو محمد عبد الرحمن الذي شغل منصب نائب رئيس السودان في عهد البشير ونائب أمين عام الحركة الإسلامية والذي غير موقفه في بداية الصراع قد يتم تعيينه من قبل حميدتي حاكمًا عامًا لدارفور في حالة سقوط الفاشر.

#حسبو_الدعم_السريع

طلال مدثر

