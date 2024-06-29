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مختصر قصة (طرفي النزاع)
عندما يدخل الجيش إلي منطقة لم يكن موجودا فيها يعود إليها السكان الذين كانوا قد نزحوا منها وينزح اليها الاخرون طلبا للأمان وتعود إليها الحياة
وعندما تدخل مليشيا الدعم السريع التابعة للادارة المدنية لتنسيقية حمدوك إلى منطقة لم تكن موجوده فيها ينزح ويهرب منها السكان إلى مناطق سيطرة الجيش.
مختصر قصة (طرفي النزاع)
Basher Yagoub
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