الدعامة عندهم قدرة لتقبل الخسائر بشكل مبالغ

نصيحة لوجه الله اقفل الفيس وشوف ليك شغلة تانية

حالات الشفقة والأستعجال دي ياها البتضغط على المقاتلين وبعدين بتجيب الأحباط مع أول تراجع أو التفاف

ياها المليشا بتمشي المدرعات ليها سنة و عندها 115 هجوم فاشل المعادلة مرات بين الماهجمين منهم والمدافعين عن المدرعات 10 اضعاف وبعد ده ترجع خسرانة وتاني تهاجم .. وليها شهرين بتهاجم الفاشر .. عندهم قدرة لتقبل الخسائر بشكل مبالغ كان المقاتلين بتاعنهم ديل أنعام ما بني أدمين

المنتلتي والتعبئة مختلفة جداً والجيش ما عندو أعلام ينور ويهدي حالة الشحن دي بكل اسف وده المطول الحرب

هادي ود البورت