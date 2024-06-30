سودانية: شكرا لكل أبناء مصر وبناتها من أول العسكري الطلع في الباص بالليل (..)

مرات حاجات صغيرة بتصنع يومك بطريق تتعجب منها… أمس إضطريت أطلع بعد صلاة الظهر في عز الحر وأنا عايزة أنزل من الدكان -دايما باخد لي وقفة وبشيل هم من السلم- شابة مصرية منقبة لاحظت لوقفتي طوالي سألتني لو كنت محتاجة مساعدة والموقف ده دايما بقابلني في المترو والمواصلات وفي كل موقف يخطر لي فيهو إني محتاجة مساعدة بلقى حد بيعرضها قبل ما أطلب… الناس ديل كل ما أتذكر مواقفهم دي بدعي ليهم بظهر الغيب وكمان زعلي من القلة القليلة الإتعاملت معاي بطريقة سيئة بيتمسح . حقيقي البنشوفه في السوشيال ميديا ولا 1% منه بيلاقينا في الواقع .

شكرا لكل أبناء مصر وبناتها من أول العسكري الطلع في الباص بالليل يوزع علينا بسكوت التمر في معبر قسطل المصري إلي الشابة المنتقبة التي عرضت المساعدة أمس

Salma Mohamed Salih Omer