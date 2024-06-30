مافي مليشيا بتهزم دولة ومجغومين كان سقطت مدن السودان عن بكرة ابيها خلي سنجة

وقول سنجة سقطت !

دا بجيب ليك الديمقراطية ولا بوقف الحرب ولا الانتهاكات الواقعة على اهلك ؟

اقيف موقف رجال واستعيد أرضك وشرفك وكرامتك.. سقوط سنجة م بيعني سقوط السودان ولا هزيمة القوات المسلحة ولا نهاية الشعب السوداني والحرب..

انهزموا المسلمين في احد وعلى راسهم اشرف خلق الله وعلى الرغم من ذلك الإسلام ما سقط… زهق الباطل وانتصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ..

نفس الناس والبوستات والصفحات البتروع وتحبط في الآمنين دي لما يتراجع الجيش في موقع هي نفسها البتبارك

انتصارات الجيش بشكل (سلولي) باهت لما تتحرر مدينة وبينتصر الجيش ودا السقوط الحقيقي والعمالة والخذلان البيوجع القلب اكتر من انتهاكات المليشيا.. سقوط سنجة لو حصل فرضآ دي م نهاية الحرب ولا انتصار اهل الباطل على أهل الحق…

يا ريت البوستات دي م تتمسح بعدين وأهلها يخلوها على صفحاتهم عشان تبقى شاهد على انه الناس دي خذلت أهلها وبلدها في يوم من الايام بصورة موجعة ودي نكسة السودان الحقيقية… كونوا على يقين وايمان مافي مليشيا بتهزم دولة ومجغومين مجغومين كان سقطت مدن السودان عن بكرة ابيها خلي سنجة .



Haitham Abbas