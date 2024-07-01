من حق أي مواطن يقول رأيه بوضوح في الأوضاع الحالية بالبلاد .. تجاوز السودانيين زمن الابتزاز بالشعارات .. وكسروا هذا الحاجز عند محطة (لو انتقدت حكومة قحت انت كوز ،) .. الآن بدأت نغمة جديدة .. (لو انتقدت القيادة لف كدمولك) ..

مجرد سخافات جداد الكتروني لن تنطلي على أحد .. الجماهير التي تناصر الجيش ليست قطيع .. ولا مستأجرة لتبصم بالعشرة على كل شئ..

رشان اوشي