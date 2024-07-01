المعركة التي يخوضها الجيش في كل أنحاء السودان غرباً ووسطاً وشرقاً يتحمل مسؤليتها الجميع بلا إستثناء..

المعركة مسؤولية قائد الفرقه وألوية الوحدات والرتب المختلفه من ضباط وضباط صف..

مسألة تحميل الفريق أول البرهان وحده المسؤولية خطأ كبير يمنح المتقاعسين والمرجفين والمتخاذلين شماعة جاهزة يعلقون عليها كل ذلك دون أن تطالهم يد المحاسبة أمام شعبهم..

الجميع يتحمل المسؤولية وليس البرهان وحده بدءً من رئيس هئية الأركان وحتى أصغر جندي في ضواحي سنجة..

الجميع يتحمل المسؤلية..

من ثبت ومن أرتجف ، من قاتل ومن أنسحب..

#ام_وضاح