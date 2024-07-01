من اكتر ناس التضرروا في حكم البرهان هم الكيزان تمت مصادرة أموالهم واعتقل قادتهم و جمدت نشاطاتهم

لكن

لمن جاءت الحرب دي

ما قعدو متفرجين وقعدوا ينتقدوا

شافوا المساحات الفاضية شنو و اشتغلوا فيها

اشتغلو حشد وتعبئة و قدموا أنفسهم وأولادهم للمعارك دي

لوطنيتهم وحرصهم على وطنهم

فجزاهم الله خيرا

تحسن الميليشيا تغطية خسارتها العسكرية بإعلامها ،و كذلك تحسن استغلال تقدمها أحسن الاستغلال إعلاميا ،أما نحن فلا نحسن استغلال تقدم جيشنا ولا نحسن تغطية الخسارة العسكرية بل نزيدها خسارة عسكرية و إعلامية ….

مصطفى ميرغني