وتسالون عن تأخر النصر؟

#حكومة_واقعة_في_خمس_حفر:

١/ حكومة لم تطرد الخلايا الصاحية التي تجاهر بعداء الجيش ودعم الجنحويد ؛

تفتكرواحتقدر على الخلايا النايمة !

( جيش الخلايا النايمة في سنجة أكثر ممن هاجمها )

٢/ فشلت في الاعلام الداخلي فهل تنجح في الاعلام الخارجي ؟

لم تستطع حتى التواجد في صفحات الفيس والاكس

حكومة بلا ناطق رسمي ل ١٤ شهر عمر المعركة أقصت كل التجمعات الاعلامية التي حاولت مساندتها ، فشلت إعلاميا في الداخل والخارج

فكيف تخوض وتنتصر في معركة الاعلام التي تسيدها الجنجويد؛

٣/ ووزير اعلام حكومة الحرب خبير رقصات شعبية وفلكلور ؛ في وقت تحتاج فيه لبطل اعلام ايجابي بخلفية عسكرية أقله ، يعرف كيف يعلي الهمم ويرفع المعنويات للقمم ، ويكون وصلة بين الجيش والحكومة والشعب !

٤/ الشئون الدينية لم تحرك مسجدا؛ هلىستحرك شعبا ؟

في وقت يعتبر الدين محرك الناس ؛ وزارة الدين اضعف وزارة لم تستطع حتى تفعيل خطباء المساجد او تلزم بالقنوت حتى وميزانيتها شبه صفرية !

لم تخرج فتاوى رسمية

مجمع الفقه … خللي ساكت

ليس لها اي تواجد في معسكرات الجيش ولا المستنفرين.

٥/ والحفرة الخامسة صعب أقولها

اللهم انصر جيشنا

#معركة_الكرامة #الجيش_السوداني #سنجة_حرة #السودان #الدعم_السريع #الجنجويد

محمد هاشم الحكيم