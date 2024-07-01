وتسالون عن تأخر النصر؟حكومة واقعة في خمس حفر
وتسالون عن تأخر النصر؟
#حكومة_واقعة_في_خمس_حفر:
١/ حكومة لم تطرد الخلايا الصاحية التي تجاهر بعداء الجيش ودعم الجنحويد ؛
تفتكرواحتقدر على الخلايا النايمة !
( جيش الخلايا النايمة في سنجة أكثر ممن هاجمها )
٢/ فشلت في الاعلام الداخلي فهل تنجح في الاعلام الخارجي ؟
لم تستطع حتى التواجد في صفحات الفيس والاكس
حكومة بلا ناطق رسمي ل ١٤ شهر عمر المعركة أقصت كل التجمعات الاعلامية التي حاولت مساندتها ، فشلت إعلاميا في الداخل والخارج
فكيف تخوض وتنتصر في معركة الاعلام التي تسيدها الجنجويد؛
٣/ ووزير اعلام حكومة الحرب خبير رقصات شعبية وفلكلور ؛ في وقت تحتاج فيه لبطل اعلام ايجابي بخلفية عسكرية أقله ، يعرف كيف يعلي الهمم ويرفع المعنويات للقمم ، ويكون وصلة بين الجيش والحكومة والشعب !
٤/ الشئون الدينية لم تحرك مسجدا؛ هلىستحرك شعبا ؟
في وقت يعتبر الدين محرك الناس ؛ وزارة الدين اضعف وزارة لم تستطع حتى تفعيل خطباء المساجد او تلزم بالقنوت حتى وميزانيتها شبه صفرية !
لم تخرج فتاوى رسمية
مجمع الفقه … خللي ساكت
ليس لها اي تواجد في معسكرات الجيش ولا المستنفرين.
٥/ والحفرة الخامسة صعب أقولها
اللهم انصر جيشنا
#معركة_الكرامة #الجيش_السوداني #سنجة_حرة #السودان #الدعم_السريع #الجنجويد
محمد هاشم الحكيم
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