ما لم تقاتل اليوم سنقاتل غدا بوضع أكثر تعقيدا ، ما تقوم به مليشيا الجنجويد وملاقيط الصحراء خلفه عقل مدبر وشركات بتخت Business plan محكمة فدخول الجزيرة وسنجة والجنينة ونيالا والإصرار على دخول الفاشر هو عبارة عن ” شق لشريط ممتد ” لن تسلم منه حتى تشاد لكنهم مغيبون بالدراهم ،

هذا الشريط لا تقاتل فيه المليشيا الجيش ثم تنصرف لإدارة شأنها إنما شغلها الشاغل هو تشريد المواطن ولإعادة توطين حواضنهم وتفريخ المزيد من الجنجويد وإقامة مجتمعات جديدة على أراضي السكان الأصليين واقامة شريط جنوبي جديد يصل حتى اثيوبيا ، هذا الشريط هو الذي سيمكنها من اجتياح ما تبقى من السودان ، هذا الشريط بلا جدوى من غير ميناء بورتسودان لذلك ما يجري الآن هو تخطيط على مهل لإقامة حصن جنوبا ومن ثم التوجه شمالا ، هذا التوجه الشمالي سيمتد حتى جنوب مصر .

عندما يحدث كل ذلك ستكون تكلفة المقاومة عالية ومرهقة ، خصوصا في حال وجود التحالف السياسي على الأرض لإعطاء شرعية سياسية .

لذا خليك من فلان قاعد برة وفلان قاعد جوة ، يجب على السودانيين تنظيم أنفسهم للدفاع عن أنفسهم .

نداء الوسط – The Middle Call هو النواة التي يجب أن تخرج منها مقاومة مماثلة لما يحدث في الفاشر ، اللي بقلل من قيمة الكلام دا دايرك تزحف شيئا فشيئا بلا هدف .

Jihad Hussain Elhindi