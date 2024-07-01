الحكاية ما كلها نحملها الجيش…. المواطن ذاتو يتحمل المسؤولية…. المليشيا تركت الجيش في سنار و هاجمت سجنة الفيها شوية جيش… لانو الغرض نهب المواطن… المليشيا الان مشكلتها معنا كمواطنين….

الجنجويد عبارة عن مواطنين غير صالحين نهابين مسلحين …. لماذا لا نكون مواطنين مسلحين ندافع عن أنفسنا ….

ما ممكن تكون عندك عربية و متاجر و مصالح و بيت و عرض و ارض… و ما تشتري ليك قطعة سلاح أو قناصة او تجازفها بأي شكل كان….. ما ممكن ناس تتجمع من النيجر و تشاد عشان تنهبك، انت ما قادر تتجمع مع جارك و ابناء حيك لتكوين مجموعة قتالية تحمي الحي…..

في سنجة الامس دي الجيش بعد المغرب عمل هجوم مضاد استعاد الفرقة، و في الصباح فقدها لكثرة الجنجويد.. لو المجتمع كان مسلح و أي زول قتل اي جنجويدي مر به لأصبحت سنجة آمنة محررة….

محمد عثمان