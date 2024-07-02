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نزار العقيلي: (الخائن العام)

2024/07/02
نزار العقيلي

القحاطة كانوا بيقولوا إنو البرهان زول خائن لانو انقلب عليهم و على الوثيقة الدستورية و بعدما تمردت مليشيا آل دقلو قائدهم قال إنو البرهان خائن ، حاليا” بعض الإسلاميين بيرددوا و يقولو البرهان خائن .

انا ما عندي شك ابدا” بانو البرهان خائن .. اتفق تماما مع القحاطة و مع الجنجويد و مع الكيزان بانو البرهان خائن .. لكن السؤال هنا لثلاثي الشر ( قحط و جنجا و كيزان ) بنقول ليهم البرهان خان منو ؟؟ احنا عارفين إنو خائن بس قولوا لينا ( خان منو ؟ ) .

خيانة البرهان لقوى الحرية و التغيير إحنا بنشوفها تصحيح مسار و خيانة البرهان للمليشيا إحنا بنشوفها واجب وطني و تصحيح مسار برضو و خيانة البرهان للكيزان بنتمناها تكون حقيقة لانها برضو تصحيح للمسار .

فرجاء خاص من اي زول شايف إنو البرهان خائن يفترض يوضح لينا و يقول البرهان خان منو ؟؟ مافي زول بيقدر يقول إنو البرهان خان الجيش او البلد لانو خيانة الجيش و البلد طريقها اسهل من كده بالف مرة .. ليييه البرهان الخائن ده يختار الطرق الصعبة عشان يخون الجيش و البلد ؟؟ اما خيانته لقوى الشر و المليشيات و المتأسلمين فوالله الشعب السوداني بيشوفها بطولة .
الغريب في الأمر إنو اي زول خان الكيزان و حركتهم الاسلامية مافي زول بيكتشفه الا بعد يعلن خيانته ليهم .. بداية من البشير الخان الترابي و مرورا بي طه الدلاهة و قوش و حسبو و إنتهاءا بحميدتي .. مش من باب أولى انكم تكتشفوا الخونة داخل تنظيمكم و بعد كده تشوفو خونة البلد و الجيش !!

الأغرب من كده إنهم وجهوا تهمة الخيانة لقائد الجيش و ما وجهوها لحميدتي إطلاقا” ولا بالغلط ساااكت مافي كوز طلع قال حميدتي خائن .

يعني الزول الصنعوهو من مااافي و دربوهو و سلحوهو و قدموهو للعالم و فجأة اصبح ضدهم ما حصل قالوا عليهو خائن .. لكن الزول البيحارب في حميدتي اصبح في نظرهم خائن .. سبحان الله ياااخ .

القحاطة قالو البرهان خائن و هربوا من البلد عشان يحاربوا البرهان من الخارج و المليشيا قالت البرهان خائن و شالت سلاحها و وجهته ضد البرهان .. انتو ككيزان ردة فعلكم تجاه خيانة البرهان شنو ؟؟؟ ياها كواريكم و صراخكم في الميديا و بس ؟؟؟ مافي غير كده ؟؟ لا بقيتو ذي القحاطة و لا بقيتو ذي المليشيا .
نزار العقيلي

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