والي القضارف يخاطب حشدا من المستنفرين

خاطب والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن بساحة دار المعلمين بالقضارف الثلاثاء حشدا من المستنفرين والمواطنين بالولاية بحضور رئيس لجنة المقاومة الشعبية بالولاية اللواء معاش عبدالله يوسف وعدد من أعيان القضارف والمزارعين والتجار.

وحيا الوالي المكلف أهل القضارف لتدافعهم ووقفتهم مع القوات المسلحة في معركتها ضد القوات المتمردة مشيرا لتسيير الولاية لعدد [ ٧٥ ] قافلة دعم للقوات المسلحة إلى جانب اسنادها بالرجال والمال مجددا اهتمام حكومة الولاية بتقديم كل ما يعين في دفع برامج التعبئة والاستنفار بالولاية.

داعيا المواطنين إلى المواصلة فى الاصطفاف خلف القوات المسلحة للدفاع عن الولاية والمساهمة مع القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة لها في تحرير كل شبر دنسته المليشيا المتمردة من أرض الوطن.

واشار رئيس المقاومة الشعبية إلى ان استجابة المستنفرين لنداء الاستنفار وتدافعهم نحو ساحات التدريب والقتال يمليه عليهم واجب الوطنية مجددا عزم المقاومة الشعبية على إعداد المستنفرين بصورة تؤهلهم لحماية الأرض والعرض والدفاع عن البلاد ومقدراتها ودحر التمرد منها.