عائشة الماجدي: حفظ الله مصر واهلها وحفظ الله أهلنا السودانيون اللآجئين فيها

إجتماع القاهرة —

كل السياسين ح يمشوا يحضروا إجتماع القاهرة كل القحاتة وكل الكتلة الديمقراطية والكيزان وحركات كفاح المسلح وشباب وتكتلات وطنية اخري ومبادرات …

على كل حال مافي ولا زول ح يرفع عينو ويرفض يمشي مؤتمر القاهرة ولا واحد ممكن ينقنق ساي في سرو ما بقدر ..

كلهم ح يمشوا كلهم ✋

( القاهرة القاهره )

وبالمناسبة دي الفرصة الأخيرة للوفاق والإتفاق لو لا قدر الله ما نجح مؤتمر القاهرة دا يبقي ننتظر حلول السماء ..

ونتمني نجاح المؤتمر

حفظ الله مصر واهلها وحفظ الله أهلنا السودانيون اللآجئين فيها ..

عائشة الماجدي