آخر التطورات في الدندر

الجيش يعيد السيطرة على مدخل المدينة ويسيطر على كوبري الدندر وسوق الدندر وميدان المولد وجميع الأحياء الشرقية

مقتل كل من الممرض الخلوق الضو جابر بمستشفي الدندر

مقتل خطيب مسجد حي الصفاء الشيخ ادم

مقتل الترزي عبدالقادر ادم بره

مقتل بائع الخضار شيخ قريب الله من ام عرديب

الطيران المسير استهدف تجمعات للمليشيا في الدندر

عبدالرؤوف طه علي

