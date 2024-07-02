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مصادر للجزيرة: الجيش السوداني يبسط سيطرته على مدينة الدندر بولاية سنار
قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني يبسط سيطرته على مدينة الدندر بولاية سنار.
وقال
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بأننا لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده، وأن واجبنا إعداد العدة للقتال ونرى الانتصار أمامنا كما نراكم الآن.
الجزيرة – السودان
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