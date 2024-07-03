كاتب سوداني: ما يحدث في القاهرة خطوة سياسية في الطريق الصحيح

ما يحدث في القاهرة خطوة سياسية في الطريق الصحيح .

لو ان هذه اللقاءات تمت قبل الحرب ، لما اندلعت و دمرت البلاد ، للأسف ساستنا رأسهم بجي بعد الساعة ١٢ …

جف مدادنا و نحن ننادي بالتوافق و جلوس الجميع بدوت إقصاء، لكنهم يسدون آذانهم، يصفوننا بالنعوت المختلفة .

الحل هو جلوس الجميع بدون فرز ، اي اقصاء يعيدنا إلى نفس المربع .

Salim Alamin

