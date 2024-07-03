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كاتب سوداني: ما يحدث في القاهرة خطوة سياسية في الطريق الصحيح
ما يحدث في القاهرة خطوة سياسية في الطريق الصحيح .
لو ان هذه اللقاءات تمت قبل الحرب ، لما اندلعت و دمرت البلاد ، للأسف ساستنا رأسهم بجي بعد الساعة ١٢ …
جف مدادنا و نحن ننادي بالتوافق و جلوس الجميع بدوت إقصاء، لكنهم يسدون آذانهم، يصفوننا بالنعوت المختلفة .
الحل هو جلوس الجميع بدون فرز ، اي اقصاء يعيدنا إلى نفس المربع .
Salim Alamin
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