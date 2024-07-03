🔴 نازح يحكي كيف قتل الدعامة مواطن رفض يعطيهم مفتاح سيارته وقصص حزينة جدا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نحن الحمدلله وصلنا القضارف قبل قليل وكنا قد تحركنا يوم الأحد ..

3 يوم جوع وعطش لم نر مثيلها حتى خفنا أن يهلك أطفالنا أمام أعيننا .. مافي حاجة تشتريها حتى ..

كبري الدندر كان مغلق بأمر الجيش أمام آلاف المواطنين والسيارات ومافي طعام ولا ماء ولا كهرباء في الدندر ولا شبكة ولا وقود ..

دخلت قوة من الدعم السريع من الخلف واستغلت اغلاق الكبري وتكدس آلاف السيارات وبدأت في نهب السيارات وترويع المواطنين ..وأخذوا كمية من السيارات خاصة الدفارات والجامبوهات والشرائح والبكاسي ..

في واحد رفض يديهم مفتاح البوكسي قتلوه وشالوا البكسي .. بقية الناس ما قاوموهم ..

أمس حوالي الساعة 4م دخل جيش من الشرق ودارات معركة عنيفة بين الجيش والدعم السريع وسط المواطنين والسيارات المتكدسة بالآلاف ..

كانت معركة عنيفة جدا واستخدمت فيها حتى المدفعية والأسلحة الكبيرة ..واستمرت حوالي 3 ساعات ..

بعدها هرب الدعم السريع خارج الدندر وتركوا سياراتهم وبعض أسلحتهم وفروا فرار الكلاب..

بسبب عنف المعركة تفرق المواطنون وتشتتوا تشتتا محزنا ..وتركوا سياراتهم وقطعوا كبري الدندر على الأقدام وهم آلاف مؤلفة ..

نحن كنا وسط المعركة تحديدا في الموقع الفيهو الدعم السريع .. لكن لم نصب بأذى والحمدلله .. وما لقينا مواطن مصاب في طريقنا .. لكن الأطفال اجتمع عليهم الجوع والعطش والخوف والرعب الشديد من أصوات الاشتباك العنيف والدانات خاصة الكبيرة والقريبة جدا مننا ..

بعد العشاء هدأت الأوضاع وبدأ الجيش في فتح الكبري وتمرير الناس إلى الشرق ..

لقيت عدد من السيارات بنعرف أصحابها وكلمناهم يرجعوا يجيبوها بعضهم فعل وبعضهم ذهب وتركها وعليها متاعه وحقائبه وكل شيء ..

لقينا شباب من دونتاي تم نهب الدفار حقهم ..

وفي دفارت من كركوج ومناطق أخرى تم نهبها ..

كنا خلف حائط يفصلنا عن المعركة ونرى ما يحدث من نهب وسلب ..

الشريحة حقتنا أول عربية حاولوا نهبها ولكن طوال 5 ساعات لم يفلحوا في تدوريها رغم استعانتهم بعدد من السواقين والمكانيكيين المكرهين ..لكن كان بها اللابتوب الخاص بي وجوالي وجوال مهلب وبعد المعركة فقدناها وكذلك جوال الوالد ..

وفقدنا الكاش الكان موجود في العربية ..

عشان كدة ما قدرنا نتواصل مع الناس ولا حتى نشتري حاجة ولا نطلع بنكك ولاشيء ..

الحمد لله سحبنا الشريحة ورجعنا الاسلاك التي قاموا بقطعها ودورت الحمدلله وقبل قليل وصلنا القضارف وأحببنا نطمنكم علينا وكل الناس من القرية والقرى المجاورة لقيناهم بخير والحمد لله ..لكن في ناس عرباتهم اتنهبت وما حيقدروا يتواصلوا معاكم ..لأنو مافي طريقة يطلعوا بنكك ولا معاهم كاش لأنو جوالاتهم اتنهبت أو مغلقة بسبب عدم الكهرباء وهم لسة ماشين في الطريق ..ودا عدد كبير جدا

الحوجة عاجلة لعمل إغاثي ضخم في المنطقة شرق الكبري ..

الناس محتاجة عربات تشيلهم ومحتاجين موية وأكل .. أعداد كبيرة جدا ومرضى وكبار سن وأطفال من كبري الدندر لغاية كبري أب رخم ..

معليش أنا كتبت الكلام دا باستفاضة لانو ما حأقدر استقبل تلفون حاليا ..

وعارف في ناس مقلقين ..

وحسبنا الله ونعم الوكيل ..

ولعنة الله على الباغي والظالم والخائن والكذاب ..

لعنة الله على الكذّاب ..

لعنة الله على الكذّاب ..

ميسر الأنصاري