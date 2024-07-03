القراي: جاتكم الشجاعة من وين تبقو جنجويد اكتر من الجنجويد ذاتهم؟

لما قحت كانت علي حق كنت قحاتي اكتر منكم لما بتتضارو و بتلاوزو من الشيوعيين وشفع لجان المقاومة بتتذكرو؟

هسي جاتكم الشجاعة من وين تبقو جنجويد اكتر من الجنجويد ذاتهم؟

فقدتو الفارهات و الجمبات الكنتو عاملنها للظعط خلاص؟

لو لاقاك زول قال ليك انت واقف مع الكيزان قول ليهو الكيزان اتبنو مشروعنا اصلو ما تسكت ليهو 🔥🔥

تطلعوني من قائمة الوطنين تطلعوني كوز تطلعوني جنيت تطلعوني من الجنة بتاعتكم أنا ضد الجنجويد و كل طاقتي ح أستغلها في محاربة الجنجويد و المطبلاتية بتاعنهم و كل من يدعمهم صديق كان أو فرد أسرة.

الرسالة دي للفرد اللي برسلو لفرد آخرين يتونسو بتفاصيل (حالتي) بحسرة و حزن لما وصلت إليه، عندكم طريقة تواصل معاي تعالو لي مباشرة و قولو لي اعتراضاتكم بيننا من الود ما يتيح لنا حشر رؤوسنا في لباسات بعض عادي بدون نتحسس!

لكن اعلموا أن لا شيء سيغير موقفي تجاه الجنجويد و من يدعمهم و الود في محلو أو ما فارق معاي في الحقيقة اني أخسرو.

سهيل القراي