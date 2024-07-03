القراي: جاتكم الشجاعة من وين تبقو جنجويد اكتر من الجنجويد ذاتهم؟
لما قحت كانت علي حق كنت قحاتي اكتر منكم لما بتتضارو و بتلاوزو من الشيوعيين وشفع لجان المقاومة بتتذكرو؟
هسي جاتكم الشجاعة من وين تبقو جنجويد اكتر من الجنجويد ذاتهم؟
فقدتو الفارهات و الجمبات الكنتو عاملنها للظعط خلاص؟
لو لاقاك زول قال ليك انت واقف مع الكيزان قول ليهو الكيزان اتبنو مشروعنا اصلو ما تسكت ليهو 🔥🔥
تطلعوني من قائمة الوطنين تطلعوني كوز تطلعوني جنيت تطلعوني من الجنة بتاعتكم أنا ضد الجنجويد و كل طاقتي ح أستغلها في محاربة الجنجويد و المطبلاتية بتاعنهم و كل من يدعمهم صديق كان أو فرد أسرة.
الرسالة دي للفرد اللي برسلو لفرد آخرين يتونسو بتفاصيل (حالتي) بحسرة و حزن لما وصلت إليه، عندكم طريقة تواصل معاي تعالو لي مباشرة و قولو لي اعتراضاتكم بيننا من الود ما يتيح لنا حشر رؤوسنا في لباسات بعض عادي بدون نتحسس!
لكن اعلموا أن لا شيء سيغير موقفي تجاه الجنجويد و من يدعمهم و الود في محلو أو ما فارق معاي في الحقيقة اني أخسرو.
سهيل القراي
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