🔴 الخرطوم فيها عصابات وبقايا جنجويد ما عندهم قضية وقادتهم كدكات وكماسرة حافلات
الحاجات الفي راسي اسي..
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السبيل و الراشدين و الدوحة..
شغل زي شغل العمل الخاص دا
في باقي امدرمان ليبيا و صالحة وامدرمان تنضف..
العمل الخاص يخش بي كبري الانقاذ علي الاستراتيجية
و بي شارع الغابة يدقو دعامة الرميلة و الرواد و يلتحمو مع المدرعات و يشتغلو نضافة..
الفرقة التالتة تضغط المصفي و تحرروا و تمشي لي بحري..
و في بحري هجوم من كبري الحلفايا و حطاب و الكدرو.. بنضف بحري والله البلد فاضية و الدعامة ما زي زمان يصلو الاشارة و القيادة ..
الصعوبة حتكون في شرق النيل و شرق النيل مدني لو اتحررت متحرك الفاو يواصل بالشرق مع العيلفون بخشو شرق النيل..
الخرطوم فيها عصابات وشماسة وبقايا جنجويد ما عندهم قضية وقادتهم كدكات وكماسرة حافلات ومعتادي اجرام و مدمنين وروحهم غالية عليهم حيصيجو او يموتو..
والله بننتصر بس نكسب الزمن و انشغال الدعامة بي الفاشر و سنار ..
عبدالله عمسيب
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