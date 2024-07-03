🔴 الخرطوم فيها عصابات وبقايا جنجويد ما عندهم قضية وقادتهم كدكات وكماسرة حافلات

الحاجات الفي راسي اسي..

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السبيل و الراشدين و الدوحة..

شغل زي شغل العمل الخاص دا

في باقي امدرمان ليبيا و صالحة وامدرمان تنضف..

العمل الخاص يخش بي كبري الانقاذ علي الاستراتيجية

و بي شارع الغابة يدقو دعامة الرميلة و الرواد و يلتحمو مع المدرعات و يشتغلو نضافة..

الفرقة التالتة تضغط المصفي و تحرروا و تمشي لي بحري..

و في بحري هجوم من كبري الحلفايا و حطاب و الكدرو.. بنضف بحري والله البلد فاضية و الدعامة ما زي زمان يصلو الاشارة و القيادة ..

الصعوبة حتكون في شرق النيل و شرق النيل مدني لو اتحررت متحرك الفاو يواصل بالشرق مع العيلفون بخشو شرق النيل..

الخرطوم فيها عصابات وشماسة وبقايا جنجويد ما عندهم قضية وقادتهم كدكات وكماسرة حافلات ومعتادي اجرام و مدمنين وروحهم غالية عليهم حيصيجو او يموتو..

والله بننتصر بس نكسب الزمن و انشغال الدعامة بي الفاشر و سنار ..

عبدالله عمسيب