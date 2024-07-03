حكاية نزوح: كان معنا 31 بلحة أدينا مرضى السكري 5 بلحات وفضل 21 بلحة وزعناها على الأطفال

الناس العندهم عربات وتركترات وترلات في القضارف شيلو عصيدة وموية ومشمعات وحبال (سلب) وشاي وبرتقال وقريب وشيلو بلح كتير ..وأنسلوين وأدوية ولو عندك باور بانك اشحنه وشيلو معاك..

وأمشو على منطقة المقرح والبقدر يمشي ينتظر قدام على الجبال في طريق اب رخم يمشي ..

الناس الطالعين من أب رخم فيهم ناس جعانين شديد وعطشانين وما عندهم قروش لان التلفونات اما مغلقة أو اتسرقت

في ناس راكبين في عربات كاشفة محتاجين مشمعات لانو المطر نزل من أمس والدنيا بردت والجوع شديد وفي عربات اتعطلت في الطريق محتاجة يجروها ..

الناس التعبانين أكتر ديل المنتشرين في الطريق بين كبري الدندر وأب رخم على الطرقات من أمس وأول أمس ومافي أكل لكن الترعة قريبة بيشربو منها ..

الأطفال بيبكوا بأصوات تقطع القلب والله بسبب الجوع ..

الرضع أمهاتهم ما فيهم لبن بسبب الجوع الشديد ..وماقادرين يشيلوا نفسهم ..

العدد النزح دا مقدر ب 50 ألف ويمكن أكتر .

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والله الناس من أمس بعاينوا للسماء وخايفين المطر يارب حواليا ولا علينا ..

المطر بيقفل الطريق وبيزيد المعاناة والجو بيبرد والجوع بشتد ..

وفي ناس حتموت من الجوع ..

نحن كان معنا 31 بلحة أدينا مرضى السكري 5 بلحات وفضل 21 بلحة وزعناها على الأطفال بلحة بلحة ..

والله فرحتهم بيها كانت لا توصف ..

مافي حاجة أشد من بكاء الأطفال من الجوع ..

في أب رخم اشتريت 2 عصير مازا لأمهات حوامل عشان جاهم هبوط ويومين جعانات وعطشانات .. وقلت ليهم أشربوها بالدس لأنو الأطفال لو شافوها بقولوا عايزين ومافي قروش ..

والله شايلات العصير وما قادرات يقيفن ولا قادرات يشربن ويخلن أطفالهن ..

رجعت تاني اشتريت قارورتين لمرضى سكري وقارورة واحدة وزعناها سكتنا بيها الأطفال جرعة جرعة ..

والله المستعان ..

#شير يا جماعة شير

يا ناس القضارف شدو حيلكم وأطلعو بالأكل

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لو عندك عصيدة بس بدون أي شيء شيلها وأطلع بيها ..

#شير

عبدالرؤوف طه علي