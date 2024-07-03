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عبد الوهاب الافندي: لا توجد مؤامرة كونية ضد السودان
نصر على تكرار البدهيات: لا توجد مؤامرة كونية ضد السودان، بل تقوقع دبلوماسي وفشل في توضيح الواضح للجيران قبل الأباعد. لا داعي لاستعداء جيراننا الأفارقة ومعظم العرب في دولة تواجه عصابة إجرامية لن تقبل بها أي دولة، ويلتف فيها الشعب خلف جيشه. التحرك الدبلوماسي الفطن أولاً.
عبد الوهاب الافندي
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