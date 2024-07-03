شاهد عيان: والله الجنجويد جرو جري من الله خلقني ما شفت راجل بيجري بالطريقة دي

الجيش الدخل على الدندر من الشرق وطرد الجنجويد والله جيش يسر والله مسح كل أحزان الناس الاتراكمت بسبب تسلط الجنجويد على المواطنين يوما كاملا بالدندر ..

والله جيش الشرقية بسالة واقدام لا مثيل له .. واحترافية في القتال والله قتال بكل الأسلحة وسط آلاف السيارات ومعركة 3 ساعات متواصلة ما لقينا عربية أصيبت إلا لوري واحد في بابه اليمين ..

يمكن في مكان تاني في عربات اتأثرت لكن ما لاقتنا ..

والله الجنجويد جرو جري من الله خلقني ما شفت راجل بيجري بالطريقة دي ..

والله خلو برادو وبكسي و قائدهم جرى خلى البوكسي حقو موديل 23 جاء بيهو من هناك والله خلاهو بذخيرته وحجباتو وجرى وكان موجود قدام مكتب الغابات ..

والله الجنجويد جاريين وما بقيفو لأخوانهم حتى .. والموترو بقع والله بجري يخليهو ..

والله ما قاوموا ولا لحظة ..

أول ما ناس الشرق دخلوا عليهم والله جري بس..

والله المواطنين والنساء والأطفال كانو بيمشو باستعجال عشان يختبئوا من الرصاص لكن ما جروا من الاشتباك بالسرعة دي ..

عشان كدة المجرمين ديل ما بيدخلو منطقة بسبب شجاعة ولا اقدام ولا كثافة نيران والكلام البيتقال دا ..

الناس الشفتهم ديل ما بيدخلوا منطقة إلا بسبب خيانة بس وثغرة ..

والله غالب على أمره ..

والله المستعان

#شرقية_فوق والله ..

ميسر الأنصاري