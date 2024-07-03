نحن ما مع الجيش … نحن الجيش ذاتو بذاتو..

ياجماعة:

الناس البتخون قيادة الجيش برهان وكباشي والعطا بيستفيدوا شنو من التخوين ده !؟

السؤال ده ما داخل فيهو الدعامة وجناحهم السياسي.. ديل أنت بتفهم بوضوح هم بخونوا الجيش لشنو؟ عشان يعزلوا الجيش من شعبه وقد فشلوا في ذلك مرارا وتكرارا.

– يا جماعة : الحرب ده كّر وفر، مرة تغلب ومرة يغلبوك، مرة تنتصر ومرة لا.. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وانظر مثلاً غزوة أحد وما دار فيها.

– (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو وكان الله عليماً حكيما) هنا الآية بتورينا كيف نتعامل مع الأحداث بكشف حقيقة الحياة عامة والحرب خاصة.

– حكاية انو أخون البرهان أو كباشي أو العطا وأقول باع واشترى وقبض ودفع = دي بتأثر على الروح المعنوية لأخوانا الضباط والجنود والمجاهدين تأثير سلبي شديد.. علينا أن نتعامل مع واقعنا بصورة عملية بدون تجميل ولا تزييف.

لازم ننتهي عن التخوين ده ونقيف مناصرين وداعمين لأخوانا ديل.

-خلونا نعتبر بأيام البشير وما بعد البشير .. (كلما دخلت أمة لعنت أختها) قبل ما يجي زمن ونندم على البرهان وكباشي والعطا ذاتهم.

-لازم نحسن ظننا ببعض … ونترك التقديرات الميدانية لأخوانا المقاتلين والفي الصفوف الأمامية لأنه ما ممكن واحد بخوض في الحروب أكتر من عشرين سنة وقرأ كلية حربية وقادة وأركان = يجي واحد معفي من الخدمة الوطنية يحاول يوريهو يعمل شنو.

– كلنا عارفين حجم التآمر على بلدنا قدر شنو .. وانو العدو ما الجنجويد بس .. العدو 7 دول بتحارب فينا .. 7 دول .

– يعجبني في المجاهدين أنهم كلهم أمل وحسن ظن بالله وهم يقاتلون العدو من المسافة صفر (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين)

– البحصل هسي ده (وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) علينا أن نثق بنصر الله تعالى.

– شنو دورنا الآن؟ دعم جيشنا بما استطعنا ..كل زول بالحاجة البقدر عليها .. بماله بنفسه بدعائه بالدفاع عن جيشنا في الميديا والوسائط..

إيهاب إبراهيم الجعلي

