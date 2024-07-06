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عائشة الماجدي: يا وجدي صالح انت والمعاك كلجنة ازالة تمكين ما خجلانيين من روحكم !
يا وجدي صالح
لما كنت بتصادر في أموال الكيزان وكل خميس عامل حفلة كنت رابط عيونك من حسابات عبدالرحيم دقلووو 🤔
هسي انت والمعاك كلجنة ازالة تمكين ما خجلانيين من روحكم !
عبدالرحيم ماسك عليكم شنو لما حسابه في المليارات دي كلها وانتوا عاملين رايحييين !
عائشة الماجدي
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