عائشة الماجدي: يا وجدي صالح انت والمعاك كلجنة ازالة تمكين ما خجلانيين من روحكم !

يا وجدي صالح

لما كنت بتصادر في أموال الكيزان وكل خميس عامل حفلة كنت رابط عيونك من حسابات عبدالرحيم دقلووو 🤔

هسي انت والمعاك كلجنة ازالة تمكين ما خجلانيين من روحكم !

عبدالرحيم ماسك عليكم شنو لما حسابه في المليارات دي كلها وانتوا عاملين رايحييين !

عائشة الماجدي