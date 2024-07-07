تبيان توفيق: عنوانها استمرار الخيانة

لابأس طالما أن كُهول السياسية بُؤساء السودان إجتمعوا وأجمعوا على تجميع قطع الغيار التالفه وتركيب موديل جديد بإسم مغايير !!

بيانهم بياناً لنا وبالعمل الواضح أنهم مازالوا في ضلالهم القديم يقدمون أسوء التجارب وأخيب العروض وأعرض الخطوط حول كيف نبيع ينابيع الدماء التي سُفٍكت ومازالت ..

إننا كشعب لنا قضيه ولنا قُصةً حلقٍ لن تزول إلا بإنتصار قضيتنا ،، قضيتنا غيّرت مجراها وأصبحت غير مرتبطه بأولائك العجزه العاجزين النائميين المُرتديين لحافظات البراز وهٌم نائمون يُصٍرون على الحديث بإسم مستقبل البلاد وأحلامها ترى أقلاهم يعجز عن المسير وكأن قدماه داخل وحلٍ متحرك ..

مؤتمركم

ظاهرياً هو ترضيه لٍمن أعده ليس إلا .. وهو رساله مفادُها أنا هاهٌنا .. مضمون بيانكم الختامي إنشائيُ غير مفيد فإننا نريد شياً واضح وأنتم تُريدون شاة تذبحونها بإسم الشعب …

إتفقتم على لفظةً إدانة ( جميع الإنتهاكات ) دون أن تذكروا ما تعرض له المواطنين من قتلٍ وتشريد وإغتصاب وترويع تجاوزتم ماتعرضت له مؤسسات الدوله السودانيه من هدم وتخريب .. لم تراودكم نفسكم المريضه المرتجفه من إثبات جريمة الدعم المستمر من دول الجوار ودولة الإمارات على وجه الخصوص اومشاركة المرتزقه الذين غزوا بلادنا وقتلوا شعبه .. مؤتمركم تجاوز الضحايا وإكتفى بالتحايا ولم يتعاطف معهم ولو بالكلمه ..

قوموا إلا معركتكم أيها الشعب السوداني يرحمكم الله ..

#دحر_المليشا

حتى سلك بٍلٍباسه

✍️ تبيان توفيق الماحي