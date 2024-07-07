محمد طلبة: جوازات السودان يمسك الجواز ويقول لي ام الدنيا

مافيش عربي اقابله في سفري ويعرف اني من مصر الا ويكون رده .. مصر ام الدنيا

دخلت جوازات اليمن.. ظابط الجوازات قعد يعد لي فضل مصر والمعلمين المصريين اللي ساهموا بنهضة التعليم في اليمن

جوازات السودان يمسك الجواز ويقول لي ام الدنيا

وبعد شوية مناغشة وغلاسة كروية كدة .. يعترف لي انه اهلاوي اصلا 😃

جوازات المغرب، تونس، السعودية، الكويت، الامارات، لبنان، الاردن، سلطنة عمان… كله اول كلمة “ام الدنيا”.. ولو عنده وقت يحكي لي عن والده اللي كان بيدرس في مصر او امه اللي اتعالجت في مصر ومنهم اللي يرمي لي افيهات عادل امام وسعيد صالح ويفكرني بمواقف الازهر التاريخية

دول كانوا الاباء والاجداد سابوا بصمتهم وسمعتهم في نفوس الدنيا فبقينا ام الدنيا.. هل ما شافوش عقبات وتحديات وازمات.. شافوا كتير.. بس عرفوا يعدوها ويقاوموها وتفضل ذكراهم الطيبة في نفوس اللي اتعاملوا معاهم

عادي انك تكون جاهل بالتاريخ … ضيق الافق.. ابعد مكان روحته راس البر.. واكبر حاجة قريتها بروفايل البنت اللي بتكراش عليها واكتر حد غريب اتعاملت معاه كان زميلك السكندري… بس اللي مش عادي انك تعمل دوشة وتلطنا معاك عشان تبقى نجم وتجمع لايكات تعرف تسترزق بيها بشوية اعلانات

Mohammad Tolba