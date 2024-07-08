لما حد يهاجر لبلدك هربان بنفسه ودينه وأهله طبق نموذج الأنصار .. مش نموذج عبد الله بن أبي بن سلول

محدش هياخد أرضك ولا حد هياكل أكلك

وماتخليش اللي يحركك في الابتلاء ده المخاوف والوساوس الشيطانية

وانزع عنك أي كِبر

لإن ده اللي نزل بن سلول في الدرك الأسفل من النار

وخلاه يشوف نفسه عزيز .. ويشوف اللاجيء أو المهاجر ذليل

“ليخرجن الأعز منها الأذل”

كل عام هجري واحنا بنجدد العهد

وكل عام هجري واحنا طيبين وأهل للأصول

Amr Mohamed