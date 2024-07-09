🔴 برهان “الشفت” سينهي حرب السودان بالضربة القاضية

انا قلت ليكم الزول ده شفت وقتيت وواقعه ليهو الرصة … جاب الدنيا كلها السودان وهو قاعد خالف رجلو وشغال بالابره السنينه …

والله العظيم لو كان هذا الرجل مهزوم على الارض لما سلم عليه أحد ناهيك القدوم إليه … أعلم أن مخابرات هذه الدول تعرف الكثير عن مايدور في هذه المعركة .. برهان سينهي هذه الحرب بالضربة القاضية رغم كل هذا الصياح والوجل والكواريك على الميديا ..

أسلوا المتواجدين على الارض أين إختفى الجنجويد من شوارع الخرطوم ومدني ؟؟؟ لقد هرول الجميع الى سنار وسنجة وسيكون هناك الحريق الاخير والكبير ….

أحفظوا هذا البوست ليكون مرجعية لكم بعد إنتهاء الحرب قريبا قريباً قريباً جداً

عبدالإله صديق