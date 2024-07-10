ولو ربنا ما يسر ليك القتال هناك وسافرت مصر.. احترم نفسك

المغني في احدي قاعات القاهرة يؤدي في اغنية حماسية علي ايقاع شعبي

الحاضرون يرقصون رقيص هستيري و يعرضوا علي ايقاعات الشتم و الدلوكة..

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عزيزي البتعرض ونفسياتك سمحة وبالك رايق وعامل مكمل الرجالة.. لو فيك الهاشمية دي خليها تشيلك توديك السودان تشيل سلاحك و تعرض هناك..

ولو ربنا ما يسر ليك القتال هناك وجيت مصر.. احترم نفسك و اتلم لو عندك قروش لحفلات اولي ترسلها هناك في محتاجين لكن متعففين لو فتشت في حال اهلك الهناك بتلقي ..

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بطلو الفارغة..

عبدالله عمسيب