تبيان توفيق: إنتي شيوعية ؟ السؤال ده بيجيني كتير بعد كل فترة

إنتي شيوعيه ؟ السؤال ده بيجيني كتير بعد كل فتره للإجابه عليه ولأني واضحه مع الأصدقاء وبجدد تعريفي كل فتره عشان أزيل اللبس لأني بحترم أصدقائي جدآ وبحبهم جدأ زي مابحب جدي أكد رحمة الله عليه ؛؛ نعم كنت ” شيوعيه ” لمدة ثمانيه سنوات أخدت البدايات من جدي الماحي المولود بعطبره والعامل بالسكه حديد المقيم بالمايقومه مربع ٢٤ محطة الطاحونه الأخدها من جدي أكد .. الإتنين بيحبوا عبد الخالق محجوب وأحمد محمد شامي الإثنين حافظين التاريخ النضالي حتى قبل إنقسام الحزب إلى ( أ . ب . ج ) سنة 1966 .. جدي الماحي حتى الآن محتفظ بإرشيف وكتابات وأسماء القياده الشيوعية منذ أن كان إسمه الجبهه المعادية للإستعمار قبل مايتم تغييره إلى الحركة السودانية للتحرر الوطني

جدي ممكن يروي ليك كل تفاصيل وتاريخ حركة الوعي الجماهيري بعد إنتهاء الحرب الثانيه وهزيمة الدول الفاشيه وانتصار الحلف الديمقراطي والاتحاد السوفيتي بعد انكسار الحصار وتحوول الأفكار الماركسية والاشتراكيه وانبعاث حركة التحرر في الشرق الأقصى ودول آسيا ثم انعكاسها ع السودان وتأثيرها المباشر وهو مُلم بتاريخ انشاء الاندية العالميه في المدن وانتشار الوعي بين طبقات العمال . وتحرك مزارعي الجزيره 1946 .وتاريخ خروج أول تظاهره طلابيه تسير في شوارع الخرطوم سنة 1924..

الخلاني أغير موقفي شنو ؟

ماقبل وبعد الثورة أكبر عمل ثوري سياسي منظم عملوه الرفيقات والرفاق في الحزب الشيوعي ؛؛ مابعد السقوط حصل بيع للثورة وبيع لدماء الرفاق واتغيرت مبادئ الثورة وانحرفت عن مسارها .. وده الشي الخلاني أعمل مراجعه وأقفيف بعيد وأجر شخيط وأتشيطن معاهم ومع نفسي ومع جدي …

لكن للامانه الحزب الشيوعي مدرسه عريقه وعريضه وعارض في نفس الوقت لأني للآن ما عرست بي سبب الزوله دي شيوعية ياولدي شوف غيرها … التقول الشيوعيات مابعرفن ( الهناي )

فهمت/ي

الحزب الشيوعي كان بالنسبه لي تفاصيل يوم مكتمل للامانه كده ..

تنبيه

مابعرس إلا حميدتي يرقص عشره بلدي عشان أتأكد ده حقيقي ولا تبخ ..

تبيان توفيق