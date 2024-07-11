“ظنت أنه المرحاض”.. صينية تثير الذعر على متن طائرة بعد فتح باب الطوارئ

أجهشت مسافرة على متن رحلة جوية داخلية في الصين بالبكاء الشديد، عندما علمت أنها قد تواجه غرامة تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار أمريكي بسبب خطأ غير مقصود تسبب في هلع بين الركاب الآخرين، وفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

القصة بدأت، بحسب تقارير محلية، عندما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية “إيرتشاينا” تستعد للإقلاع من مطار تشوتشو باتجاه مدينة تشنغدو بعد تأخير بسبب الأحوال الجوية.

قبل الإقلاع، توجهت المسافرة، التي قالت إنها تستقل الطائرة لأول مرة في حياتها، إلى الجزء الخلفي من الطائرة وفتحت باب الطوارئ، ظنًا منها أنه يوصل إلى المرحاض.

هذا الخطأ تسبب في موجة من الهلع بين الركاب، مما أدى إلى إجلائهم على الفور ونقلهم إلى فندق قريب مع تقديم تعويضات مالية بقيمة 55 دولارًا أمريكيًا لكل شخص.

وذكرت الصحيفة اللندنية أنها حاولت التواصل مع شركة الخطوط الجوية الصينية للحصول على تعقيب بشأن الحادثة، التي جرت فصولها في الرابع من الشهر الجاري.

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