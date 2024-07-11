هناك من ربط زيارة ابيي احمد بخروج الجنجا من بيوت المواطنين وكأن المجتمع الدولي يريد اجهاض انتصار القوات المسلحة بالذهاب مجدداً لمبر جدة !!!!

هذا الاتفاق الذي يسمي اتفاق جدة قد ابرم قبل 14 شهر وبعد اقل من شهر من اندلاع الحرب عندما كانت كلفة الحرب تكاد تكون صفرية في ارواح المدنيين والبنيات التحتية ونهب الاموال من البنوك والاهالي والمحلات التجارية ونهب ممتلكات المواطنين واغتصاب الحراير وفقد آلاف من شهداء القوات المسلحة .

اما الآن يريدون الخروج من بيوت المواطنين لعمل تسوية سياسية او صلح هذا ما يرفضه الشعب السوداني جملةً وتفصيلا بعد ان انتصر الجيش وانهزمت المليشيا. عاش السودان حراً مستقلاً بدون دعامة وبدون تقزم لا للتسويف لا لتوقيع اتفاق الخزي والعار والانكسار والاستهبال السياسي التقزمي بمعاونة المجتمع الدولي والامارات

معتصم ودالباهي