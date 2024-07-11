ما أعرفه أن هدف المليشيا الأكبر #المناقل

المليشيا تسيطر على المعركة الاعلامية في ظل سلحفائية آلة الجيش وتحجيم المستنفرين

توهمكم المليشيا بالانسحاب من الخرطوم فتهاجم الشجرة وسنار

أنتم تنقلون منهم ما يريدون وتنشرونه مع الفوضى

أركزوا يا واتسابة وفسباكة

اجعل اي خبر بلا مصدر يقف عندك

احذر النشطاء والللايفاتية ليسوا بمعصومين

لا تنقل خبر الا مع تثبيت مصدره حتى يعرف مصدر الاشاعة

اخرج واحظر كل مصادر الجنجويد ولا تنصت لهم

محمد هاشم الحكيم