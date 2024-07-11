شرطة السودان .. الإدارة العامة للمشروعات والشئون الهندسية إنجازات لاتخطئها عين

فور انتقال وزارة الداخليّة السودانية ورئاسة قوات الشرطة لولاية البحر الاحمر مدينة بورتسودان شرعت الادارات الشرطية في توفيق اوضاعها وايجاد مباني ومقار لمباشرة مهامها.

*راس الرمح*

التقطت الادارة العامة للشئون الهندسية القفاز وكانت راس الرمح لقيادة دفة هذا العمل الهام.

*تحفة معمارية*

حيث تمكنت الادارة عبر الاشراف المباشر علي الاعمال المدنية من توفير عدد من المكاتب لجميع الوحدات ابتداء من وزارة الداخليّة ورئاسة قوات الشرطة حيث اضافت تحفة معمارية تطفيء بريقا علي حضارة مدينة بورتسودان العريق من علي الكورنيش.

*تأهيل المباني*

تم تاهيل مباني شرطةهيئة المواني البحرية لتستوعب عدد من الهيئات والادارات العامة والافرع وتقسيمها بصورة جيدة اتسمت بالابداع ولمسات فنية من مهندسي الادارة وتحت إشرافهم ومتابعتهم.

*مستشفي الشرطة بورسودان*

مستشفي الشرطة بورسودان نال هو الاخر حظه من التاهيل والتطوير كذلك انشاء صالة للأجانب بالجوازات ومباني قسم ديم العرب ومركز صحي فيلب ومركز صحي. ساهرون بديم سواكن فضلا عن اعادة تاهيل اقسام الشرطة بولاية الخرطوم ومواقع اخري بالولايات.

*تطويع الظروف*

اضافة مباني ومعاني لحاضرة ولاية البحر الاحمر عروس البحر بورتسودان هو ثمرة تفكير العاملين بالادارة العامة للشؤون الهندسية تتقدمهم المدير المكلف العميد شرطة نادية محمد الحسن علي.

*عناصر النجاح*