رشان: في حياتي لم اجد شخص كذاب ،افاك، منافق كالمعتد الاثيم الذي يدعى صلاح مناع

في حياتي لم اجد شخص كذاب ،افاك، منافق كالمعتد الاثيم الذي يدعى صلاح مناع هذا .. يعلم تماماً أن لوغو شركة بدر على السلم وليس الطائرة “يعني ابي احمد يجي شايل معاه السلم الحينزل بيه من الطيارة ولا شنو” ..

يحاول أيضاً من خلال تويته التي تضج بالكذب ، ضرب رجال الأعمال الوطنيين الذين يساندون الجيش بالمال والجهد ..

مناع الخير صديق وشريك صلاح قوش إبان حكم البشير ، وشريك عبدالرحيم دقلو إبان حكمهم المشئوم يحاول المزايدة على رجال الوطن ..

رشان اوشي

