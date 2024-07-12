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داليا الياس: المدعو (صلاح مناع).. خجلتا ليك

2024/07/12
داليا الياس
داليا الياس

المدعو (صلاح مناع) مدعي النضال الطارح نفسه سياسي كبير.. ماعارف معدات الخدمة والمناولة الأرضية في المطارات بتقدمها شركات وطنية محلية و ماعندها علاقة بالخطوط الدولية!!… شكله كان عايز (آبى أحمد) يجيب معاه سلم في طائرته الرئاسية 😂

ياجماعة قلنا ليكم إتثقفوا… وماتخشوا في النضيف من بدري… عشان ما تطرشوا الغباء الجواكم بالطريقة دي 🤭
خجلتا ليك 🤫
د(اليا) س

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