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داليا الياس: المدعو (صلاح مناع).. خجلتا ليك
المدعو (صلاح مناع) مدعي النضال الطارح نفسه سياسي كبير.. ماعارف معدات الخدمة والمناولة الأرضية في المطارات بتقدمها شركات وطنية محلية و ماعندها علاقة بالخطوط الدولية!!… شكله كان عايز (آبى أحمد) يجيب معاه سلم في طائرته الرئاسية 😂
ياجماعة قلنا ليكم إتثقفوا… وماتخشوا في النضيف من بدري… عشان ما تطرشوا الغباء الجواكم بالطريقة دي 🤭
خجلتا ليك 🤫
د(اليا) س
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