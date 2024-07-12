داليا الياس: المدعو (صلاح مناع).. خجلتا ليك

المدعو (صلاح مناع) مدعي النضال الطارح نفسه سياسي كبير.. ماعارف معدات الخدمة والمناولة الأرضية في المطارات بتقدمها شركات وطنية محلية و ماعندها علاقة بالخطوط الدولية!!… شكله كان عايز (آبى أحمد) يجيب معاه سلم في طائرته الرئاسية 😂

ياجماعة قلنا ليكم إتثقفوا… وماتخشوا في النضيف من بدري… عشان ما تطرشوا الغباء الجواكم بالطريقة دي 🤭

خجلتا ليك 🤫

د(اليا) س