إلى الإخوة في المقاومة الشعبية بشندي حرسها الله وجميع مدن السودان الآمنة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

سمعنا إنو تبرعات النفرة في شندي وصلت مبلغ كبير جدا بلغ 19 تيرليون وعندكم عدد 2 لواء جاهز للتسليح ..

ربنا يحفظكم ويبارك لكم ..

أديكم نصيحة غالية جدا والدين النصيحة.. أقول:

ستظل هذه الأرقام حبرا على ورق لافائدة منها مالم يتم التسليح الفعلي .. وركز مع كلمة “الفعلي” دي لكل هذه القوة تسليحا كاملا ويكون في ضمان للإمداد والدعم الفني ويكون في عدد مقدر من مدافع الثنائي والدوشكا والقناصات وخبراء عسكريين مخلصين من المتقاعدين من أبناء المنطقة يضعوا خطة “أ” وخطة “ب” وخطة “ج”..

ونصيحة تانية :

أدفعوا لسة .. وأن تدفعوا كل ما تملكون في سبيل الدفاع عن بلدكم خير من أن تدفعوا ربعها لأصحاب العقارات كما فعل إخوانكم من النازحين..

وقبل كل شيء أوصيكم بتوحيد الله وصدق الاعتماد عليه وأصبركم بقول موسى عليه السلام :

{ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِینُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوۤا۟ۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاۤءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَـٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِینَ (١٢٨) قَالُوۤا۟ أُوذِینَا مِن قَبۡلِ أَن تَأۡتِیَنَا وَمِنۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَاۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن یُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَیَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَیَنظُرَ كَیۡفَ تَعۡمَلُونَ (١٢٩) }

[سُورَةُ الأَعۡرَافِ: ١٢٨-١٢٩] ..

✍️ميسر جمال الأنصاري

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النصيحة دي غالية جدا ..