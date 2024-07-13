فارس الدروع وفارس جبل أولياء يرتقي بعد أن صال وجال في أكثر من ٦٠ معركة

اليوم يمضي الشهيد بإذن الله خطاب اسماعيل محمد خير

ليلحق بمواكب العشاق .. ذلك الفتى صغير السن صلب المراس قوي الشكيمة عزيز النفس طاهر السريرة..

فارس الدروع وفارس جبل أولياء بعد أن صال وجال في أكثر من ٦٠ معركة وعدد لا حصر له من المهمات الخاصة داخل عمق العدو

ياااااا رب .. ياااارب .. يااااارب

الله أكبر.. الله أكبر..

المصباح أبوزيد طلحه إبراهيم

